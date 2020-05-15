15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul'da trafikte dikkat çeken yoğunluk!

Son dakika haberine göre 'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. 'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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İSTANBUL'DA TRAFİKTE DİKKAT ÇEKEN YOĞUNLUK!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk mesai bitimi ile çift yönlü olarak artmaya başladı. genelinde ise () trafik yoğunluğu uygulamasında Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Hasdal, Maslak, Zincirlikuyu ve TEM otoyolunda yoğunluk artmaya devam ediyor. İBB kameralarına yansıyan görüntülerde ana arterlerde trafik artmaya devam ediyor. Özellikle E-5 Edirne yönünde trafik Mecidiyeköy'den Avcılara kadar uzanıyor. Yer yer E-5'te de trafik duruyor.

Öte yandan TEM otoyolu Edirne istikametinde Maslak'tan itibaren trafik yoğunlaşmaya devam ediyor. Mahmutbey gişelerinde ise yine hem Atatürk Havalimanı hem de Edirne yönünde yoğunluklar zirve yapmış durumda.

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