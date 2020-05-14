Tokat'ta terör örgütüne ait sığınak ele geçirildi
Tokat'ta, geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ele geçirildi. Sığınak ve depoda yapılan aramada 4 kişilik ağaçtan hazırlanmış ranza, 19 adet boş konserve kutusu, 2 adet dolu salça kutusu, 2 adet pantolon, 21 adet büyük pil, 5 adet çaydanlık, 2 adet tencere, 1 adet kavanoz, 3 adet çay bardağı ele geçirildi.
Tokat'ta, geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından Topçam Bölgesi'nde "Şehit J.Uzm.Çvş. Süleyman İYİKUL 2020/141 operasyonunda" arazide temas araması yapıldı.
Yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında Sırçalı köyü Düşün Alan mevkinde geçmiş yıllarda TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprak altına hazırlanmış ve bir kısmı çökmüş vaziyette kış üslenmesi için kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve yakınında depo tespit edildi.
Sığınak ve depoda yapılan aramada 4 kişilik ağaçtan hazırlanmış ranza, 19 adet boş konserve kutusu, 2 adet dolu salça kutusu, 2 adet pantolon, 21 adet büyük pil, 5 adet çaydanlık, 2 adet tencere, 1 adet kavanoz, 3 adet çay bardağı ele geçirildi.
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