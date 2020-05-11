11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Etiler'de ünlülerin uğrak mekanı kurşunlandı!

'de ünlülerin sıklıkla gittiği mekana silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, güzellik merkezi girişi ve sokak üzerinde inceleme yaptı. Bir adet boş kovan bulunurken, iş yeri tabelasına kurşunlar isabet ettiği belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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SON DAKİKA: ETİLER'DE ÜNLÜLERİN UĞRAK MEKANI KURŞUNLANDI!

Olay, saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru 3 el ateş etti.

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