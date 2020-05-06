Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı

Manisa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Salihli'deki Karaağaç Mahallesi'nin karantinaya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 05.05.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.05.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.