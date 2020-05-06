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Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı

Manisa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Salihli ilçesinin Karaağaç Mahallesinde 14 gün süreyle karantina uygulanacağını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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MANİSA'DA BİR MAHALLE 14 GÜN SÜREYLE KARANTİNAYA ALINDI

Manisa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Salihli'deki Karaağaç Mahallesi'nin karantinaya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 05.05.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle; koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.05.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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