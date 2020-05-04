Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma yasağı, sınav tarihleri...
Son dakika haberine göre; Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav tarihleri ve koronavirüs salgını sonrası normalleşme planı ele alınacak.
Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadele süreçlerine ilişkin sunumlar yapacak.
MİLYONLARIN GÖZÜ BU TOPLANTIDA
Milliyet'te yer alan habere göre; Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıda olacak. Selçuk'un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine'de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek. Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz'a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS'nin öne alınması konusu da ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "zaten sıkıntıda olan turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi" için sınavın öne çekilmesini istediği kaydediliyor. Toplantıda tüm bu senaryolar da değerlendirilecek ve bir karar alınacak. Öğrenciler ve aileleri, bir süredir sosyal medyadan YKS'nin öne alınmaması için kampanya yürütüyor.
20 YAŞ ALTINA İZİN YOK!
Kabine'de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu'nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart'tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise "şu aşamada" bir izin olmayacağı kaydediliyor.
NORMALLEŞME GÜNDEMİ
Toplantıda Oktay'ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği "Normalleşme Planı" da görüşülecek. AVM'lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine'de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.
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