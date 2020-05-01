01 Mayıs 2020, Cuma
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Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin kapatılmasının ardından bir çok ülkedeki Müslümanlar sosyal mesafe kuralına uyarak kılıyor. 'nın Bielefeld kentinde 40 kişi sokakta, Cuma namazı kıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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SOKAKTA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI KILINDI

'da sokakta sosyal mesafeli kılındı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ibadethanelerde toplu ibadetin yasaklanması, ülkede yaşayan Müslümanları farklı arayışlara zorladı. Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan bir kişi belediyeye müracaat ederek, sokakta namaz kılmak için izin istedi. Müracaatı değerlendiren yetkililer, sosyal mesafe kuralına uyma ve 40 kişiyi geçmeme şartıyla namaz kılınmasına izin verdi. Durumu öğreneneler yanlarında getirdikleri karton ve seccadelerle boş meydanda Cuma namazı kıldı.

Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı |Video ALMANYA'DA SOKAKTA SOSYAL MESAFELİ CUMA NAMAZI KILINDI |VİDEO

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 30 Nisan günü yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve getirilen hijyen kurallarına uymak şartıyla camilerin 1 Mayıs itibariyle açılabileceğini ifade etmişti.

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