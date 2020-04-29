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Son dakika: Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili açıklama yapacak

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı , koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan sürecinin takvimine ilişkin saat 10.30'da açıklama yapacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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BAKAN SELÇUK UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK

Milli Eğitim Bakanı , koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasındaki açıklaması saat 10.30'da başlayacak.

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