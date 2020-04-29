Son dakika: Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili açıklama yapacak
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin saat 10.30'da açıklama yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasındaki açıklaması saat 10.30'da başlayacak.
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