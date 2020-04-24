Ukrayna'dan 323 Türk vatandaşı yurda döndü
Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışındaki vatandaşlarını yurda getirmeye devam ediyor. Ukrayna'dan Sivas'a getirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla Tokat'a götürülerek yurtlara yerleştirilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ukrayna'dan Sivas'a getirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla Tokat'a götürülerek yurtlara yerleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Ukrayna'dan 2'si bebek 323 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.
Yurt dışından getirilen vatandaşlar, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının tamamlanmasının ardından, apronda bekletilen otobüslerle Tokat'a götürülecek.
Yurt dışından getirilenler, daha sonra karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Ballıca ve Şehit Aydoğan Aydın öğrenci yurtlarına yerleştirilecek.
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