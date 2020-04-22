Kuruluş Osman 18. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek? İşte Kuruluş Osman 18. bölüm canlı izleme ekranı...

Kuruluş Osman 18. yeni bölüm tek parça canlı izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 18. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 18. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, Kuruluş Osman 18. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?