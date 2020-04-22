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KKTC'de koronavirüs yardımı krizi: Lüks araçlar sahipleri de başvurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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KKTC'DE YARDIM KRİZİ! BAKAN İSYAN ETTİ

() hükümeti  (Covid-19) nedeniyle  çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Yardıma durumu iyi olan kişilerin de başvurması KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'nun tepkisine neden oldu.

() hükümeti (Covid-19) nedeniyle çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı.

BAKAN İSYAN ETTİ

Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı, KKTC KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı isyan etti.

LÜKS ARABASI OLANLAR BİLE BAŞVURMUŞ

Dağıtılması planlanan kaynağın sınırlı olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışanlara dağıtılma kararı alınan bin 500 TL'lik katkıdan Porcheleri ve Mercedesleri olanların da istediğini" söyledi.

"ANLAYIŞ, DEVLETTEN NE KOPARIRSAM"

"Anlayış, devletten ne koparırsam" diyen Sucuoğlu, "Mercedes'leri, Porsche'leri var, ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar. ifadelerini kullandı.

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