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Son dakika: Tokat'ta bir köy daha karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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TOKAT'TA BİR KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberine göre 'ın Almus ilçesine bağlı Çaykıyı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte uygulanan köy sayısı, 2'ye yükseldi.

Almus'un Çaykıyı köyü için Umumi 'nca kararı alındı. Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Almus ilçemiz Çaykıyı köyümüzden şikayet sonucu sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaşımız Covid-19 şüphelisi olarak değerlendirilmiş ve bahse konu vatandaşların 12'sinin testleri pozitif çıkmıştır. Bu sebeple, Almus İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çaykıyı Köyü özelinde 18 Nisan tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kentte 15 Nisan'da ise Erbaa ilçesinin Alan köyü, karantinaya alınmıştı. uygulanan köy sayısı, 2'ye yükseldi.

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