Niğde’de uyuşturucu operasyonu! Evde ele geçirildi
Niğde’de, jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Operasyonda 11,62 gram metamfetamin, 15,13 gram esrar maddesi, 5,47 gram kenevir tohumu, 1 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.Niğde'de, uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.P. ve F.P.'nin evine operasyon düzenledi.
Ekipler, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 11,62 gram metamfetamin, 15,13 gram esrar maddesi, 5,47 gram kenevir tohumu, 1 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Operasyonu genişleten ekipler, Altunhisar ilçesi girişinde bulunan soğuk hava deposunda E.Ü.'nün aracında yapılan arama ise 88.21 gram metamfetamin, 82,95 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Her iki olayın şüphelileri, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ü. ve M.P tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
F.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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