Adana Şehir Hastanesinde koronavirüs laboratuvarı hizmete başladı
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs laboratuvarı hizmete girdi. Son teknoloji donatılan laboratuvar, akıllara CHP’nin Adana’da fuar alanında temizliği bile yapılmadan plakalarla kurmaya çalıştığı ‘sahra hastanesi’ni getirdi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte hızlı sonuç almak için ikinci laboratuvarın hizmete girdiğini kaydetti.
LABORATUVAR NUMUNELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Adana'da koronavirüs hastalığının laboratuvar numuneleri üzerinde şimdiye kadar sadece Halk Sağlığı Laboratuvarlarında çalışıldığını ifade eden Demirtaş, bugünden itibaren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs hastalığının laboratuvar numuneleri üzerinde çalışılmaya başlandığını belirtti.
"SON DERECE ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMADIR"
Aynı anda iki laboratuvarla hizmet verilmesiyle tahlillerin daha hızlı sonuçlanacağını vurgulayan Demirtaş, "Buradaki amacımız, test sonucu verme süresinin daha kısa olması, pozitif vakaların ilimizdeki pandemi hastanelerine bir an önce yönlendirilmesi ve hastanın temaslılarının filyasyonunun daha hızlı sağlanması ve bulaş hızının düşmesidir. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Laboratuvarının hizmete girmiş olması son derece önemli bir çalışmadır." ifadesini kullandı.
YALAN ORTAYA ÇIKMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında dile getirdiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "Bin kişilik sahra hastanesi kuruldu" dediği fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmelerin olduğu anlaşılmıştı.
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