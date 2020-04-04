ABD’nin coronavirüs çaresizliği: Yaptırım listesindeki şirketten solunum cihazı aldı

Coronavirüsü vaka sayısının 278 bini ve ölü sayısının 7 bin 400'ü geçtiği ABD’de sağlık sistemi çökmenin eşiğine gelirken yaşanan çaresizlik gözler önüne serildi. ABD, 2014 yılında yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten solunum cihazı aldı. Söz konusu cihazların, yaptırımdan muaf olacağı açıklandı.

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD, daha önce yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten solunum cihazı aldı. Financial Times'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, dış politika ya da ulusal güvenlik amacıyla söz konusu işlemlere onay verebileceğini açıkladı.

SOLUNUZ CİHAZLARI VAR

Rusya'nın ABD'de salgından en çok etkilenen kent olan New York'a gönderdiği insani yardım malzemeleri içinde ABD'nin yaptırım listesinde bulunan savunma sanayi şirketin Rostec'in bir iştiraki olan Kret'in ürettiği solunum cihazlarının da olduğu öğrenildi.

RUS TELEVİZYONLARINDA TEKRAR TEKRAR GÖSTERİLDİ

FT, Kret logolu solunum cihazlarının New York'ta John F Kennedy Havalimanı'nda teslim alınışına dair görüntülerin Rus televizyonlarında tekrar tekrar gösterildiğini, görüntülerin ABD için utandırıcı olduğunu yazdı.



