Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Tekirdağ ve çevre illerden hissedildi!

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde civarında korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.03'te Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin Tekirdağ ve birçok ilde hissedildiği öğrenildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 22.03'te Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

2020.04.01 22:03:23 40.7762 27.4585 15.6 -.- 3.5 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) REVIZE01 (2020.04.01 22:03:23)

2020.04.01 21:47:03 37.9980 28.7927 5.0 -.- 2.5 -.- CATAK-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2020.04.01 21:04:11 37.0305 27.9343 5.0 -.- 2.1 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.04.01 21:00:07 39.1073 27.8195 7.3 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 20:30:01 36.0238 31.2560 9.4 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel

2020.04.01 20:22:52 38.3665 39.0422 5.0 -.- 2.6 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 20:18:51 38.7933 40.0770 9.4 -.- 2.6 -.- YUKARIMIRAHMET-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 20:09:28 38.9862 27.9277 8.3 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.01 18:55:07 39.1010 27.8242 5.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 18:30:19 38.3798 39.1248 9.1 -.- 2.1 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 18:09:02 38.3638 39.1065 4.1 -.- 2.8 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 17:26:52 38.3185 38.7813 11.2 -.- 2.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.01 16:52:05 39.0108 32.8195 0.0 -.- 1.4 -.- KOZANLI-KULU (KONYA) İlksel

2020.04.01 16:50:06 39.0707 27.8248 6.9 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 16:23:12 39.4395 27.9498 5.5 -.- 2.5 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

2020.04.01 16:07:07 38.5465 37.2972 5.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.04.01 15:26:54 40.8757 28.2343 18.5 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.04.01 15:24:17 38.9908 31.4970 15.0 -.- 1.4 -.- YARIKKAYA-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.04.01 15:20:01 38.3907 39.1150 5.8 -.- 3.8 3.8 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 15:03:31 39.1035 27.8272 7.9 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 14:48:53 40.1772 34.0878 6.2 -.- 1.8 -.- KARAKOSELI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2020.04.01 14:42:58 37.8608 36.2837 6.5 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2020.04.01 14:33:43 37.8673 29.6153 10.9 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.04.01 14:25:59 40.6352 35.1392 10.9 -.- 2.0 -.- BUGACIK-(CORUM) İlksel

2020.04.01 14:03:29 38.4480 39.2693 10.7 -.- 1.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 13:53:34 39.1125 27.8178 12.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

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