Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü" dedi.
Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti;
"15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık"
İçişleri Bakanı Soylu: "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."
Soylu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."
Detaylar gelecek....
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