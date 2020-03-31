Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."

İçişleri Bakanı Soylu: "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü" dedi.

Bakan Soylu açıklamalarına şöyle devam etti;

"15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık"

İçişleri Bakanı Soylu: "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."

Soylu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."

Detaylar gelecek....