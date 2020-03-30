Son dakika: Osmaniye'de korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberine göre Osmaniye'de, kamyona arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde, E90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Muhammed Talha Çoban (28) yönetimindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Yarbaşı beldesi yakınlarında, Hasan K.'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı.
YARALILARDAN BİRİ AĞIR YARALI
Kazada kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Muhammed Talha Çoban ile Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, yaşamını yitirdi; Çağrı Çakmak ve Halil Barış Tunçbilek ise ağır yaralandı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.
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