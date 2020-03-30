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Son dakika: Osmaniye'de korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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KORKUNÇ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberine göre 'de, kamyona arkadan çarpıp altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

, sabah saatlerinde, E90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. (28) yönetimindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Yarbaşı beldesi yakınlarında, Hasan K.'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

YARALILARDAN BİRİ AĞIR YARALI
Kazada kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Muhammed Talha Çoban ile Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, yaşamını yitirdi; Çağrı Çakmak ve Halil Barış Tunçbilek ise ağır yaralandı.



İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

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