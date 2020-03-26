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Son anketten çıkan çarpıcı sonuç! Yüzde 36'ya düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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SON ANKETTEN ÇIKAN ÇARPICI SONUÇ! YÜZDE 36'YA DÜŞTÜ

Son dakika haberlere göre, İPSOS’un Türkiye’de corona virüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek için gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçları ortaya çıktı.

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