Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölüm canlı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geniş hayran kitlesine sahip olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta izleyenleri büyük sürprizler bekliyor. Diziseverler tarafından Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme yöntemleri araştırılıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm canlı izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde nefes kesen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 60. bölümüyle izleyenlere soluksuz anlar yaşatan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde bu hafta; Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır. Diziseverler tarafından "Bir Zamanlar Çukurova canlı izle" araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova 61. bölümü haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izleme linki...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. BÖLÜM CANLI İZLE

Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha'yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir'in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha'ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir!

KÜÇÜK ADNAN, ANNESİNİ ARIYOR!

Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!

MÜJGAN YAŞAYACAK MI?

Yılmaz, Züleyha'nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır. Müjgan, oğluna ve Yılmaz'a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir.

YILMAZ'IN HAYATINI ALT ÜST EDEN İKİ AYRI MEKTUP!

Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır. Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz'ın alacağı tek mektup Müjgan'dan gelen olamayacaktır, Yılmaz'ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.