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Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Solunum cihazları ihracatlarını ön izne bağladık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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BAKAN PEKCAN AÇIKLADI: İHRACATLARI ÖN İZNE BAĞLADIK

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Kovid-19 tedbirleri) Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık."

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