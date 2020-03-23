Çağlayan Adliyesi'nde korona alarmı! Hakimin testi pozitif çıktı
İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli hakimin ilk testinde korona pozitif çıktı. Mahkeme hakimleri ve personeli karantinaya alındı.
Çin'den dünyaya yayılan ve 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüse karşı Türkiye'de sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Test sayıları her geçen gün artarken salgının önünü kesmek için adımlar atılıyor.
Bu kapsamda İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli bir hakimin ilk testinde koronavirüs pozitif çıktı. Mahkeme hakimleri ve personeli karantinaya alındı.
TEK KAPIDAN GİRİŞ İZNİ
Öte yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem alındı. Koronavirüs nedeniyle acil olmayan dosyaların 14 Nisan'a kadar ertelendiği adliyede, geçtiğimiz cuma gününden bu yana sadece tek kapıdan girişe izin veriliyor.
"ATEŞİ YÜKSEK OLANLAR…"
Adliyenin C kapısında görevlendirilen bir güvenlik görevlisi içeri giren tüm vatandaşların ve adliyeye gözaltı getiren polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede çıkanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilerek içeri alınmıyorlar.
65 YAŞ VE ÜSTÜ OLANLAR…
Ayrıca yaşlı görünen kişilerin de kimlik kontrolleri yapılıyor, 65 yaş ve üstü olanlar uyarılarak içeri alınmıyor. Adliyede daha önce de giriş kapılarına dezenfektan yerleştirilmiş, ayrıca temizlik görevlileri de kapıda bekleyerek vatandaşlara dezenfektan sıkmaya başlamıştı.
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