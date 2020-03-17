17 Mart 2020, Salı
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Eskişehir'de umreden dönen 275 kişi koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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275 KİŞİ KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE KARANTİNAYA ALINDI

'de umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan 275 kişilik kafile, Gündüzalp 'na götürülerek gözlem altına alındı.

'dan gelen 263 yolcu, 12 mürettabın bulunduğu uçak, sabaha karşı Hasan Polatkan Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Umre yolcuları, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek Çamlıca Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp 'na götürüldü. Yurt çevresinde sağlık, polis, UMKE ve ekipleri hazır bekletildi.

Otobüslerden belirli zaman aralıkları ile indirildikten sonra görevliler eşliğinde binaya alınan umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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