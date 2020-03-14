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Son dakika: İstanbul'da metro arızası... Bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA

: İstanbul'da metro seferlerinde aksama... YenikapI-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor.

Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika: İstanbul'da metroda arıza! Bazı seferlerinde aksama meydan geldi |Video İSTANBUL'DA METRODA ARIZA! BAZI SEFERLERİNDE AKSAMA MEYDAN GELDİ |VİDEO

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