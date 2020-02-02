Yeşilcam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı
Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. 'Ayşecik' rolüyle ünlenen Zeynep Değirmencioğlu tabutun başından ayrılmadı. Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dönmez'in yakınlarına baş sağlığı dilediÖmercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez'in ailesi, Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.
BAKAN AKAR DA YER ALDI
Öte yandan törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dönmez'in yakınlarına baş sağlığı diledi.
Tabutu başına Ömercik'in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol arkadaşı 'Ayşecik' olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, "Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu ya da ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı" dedi.
Gözü yaşlı yeğeni Burcu Şan ise, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Dayım iyi bir insandı. Saygılıydı. Ani oldu bizim için de. Ecel takdiri ilahi. Çocukluğum elinde geçti. O benim dayım ama ağabeyimden öteydi" şeklinde konuştu.
Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez'in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
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