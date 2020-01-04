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Konya'da camide yumruklu kavga! Kameralara kayıttaydı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
CAMİDE YUMRUKLU KAVGA!

'da aralarında husumet bulunan kişiler camide karşılaşınca tartışma kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii'nde meydana geldi. Namaz esnasında U. (64) ile oğlu U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı.

Konya'da camide yumruklu kavga! Kameralara kayıttaydı KONYA'DA CAMİDE YUMRUKLU KAVGA! KAMERALARA KAYITTAYDI

DARP EDİLDİ

Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darb edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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