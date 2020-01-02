Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için kar uyarısı | 2 Ocak 2019 hava durumu
2 Ocak 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Ocak 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nu güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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