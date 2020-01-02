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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için kar uyarısı | 2 Ocak 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2020
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

2 Ocak 2019 Perşembe günü için 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu , Orta kıyıları, Doğu Karadeniz, 'nun güneyi, ile , Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde 'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 2 Ocak 2019 Perşembe hava durumu tahminleri...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu , Orta kıyıları, Doğu Karadeniz, 'nun güneyi, ile , Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde 'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nu güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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