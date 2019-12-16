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İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
1 YTS DAHA SINIR DIŞI EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının () ülkesine sınır dışı edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda Fas vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.

TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde de Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

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