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Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
SİNEKLERLE İLGİLİ HERKESİ ŞAŞIRTAN GERÇEK!

Neredeyse insanların tamamı tarafından sevilmeyen hayvanlar olarak bilinen sineklerle ilgili bu bilgi görenleri şaşırtıyor. Sinekler özellikle yaz aylarında ortaya çıkmakla birlikte özellikle bazı yerlerde ilkbahar ve sonbahar aylarında da görülebilmektedir.

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