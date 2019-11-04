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Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförü tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS KAZASIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

detaylar gelecek...

Son dakika : Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılar var! Kaza sonrası şoför yolculara bıçakla saldırıp... SON DAKİKA : BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI: YARALILAR VAR! KAZA SONRASI ŞOFÖR YOLCULARA BIÇAKLA SALDIRIP...
Beşiktaş'taki otobüs kazasında detaylar belli oldu! Yeni görüntü... BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS KAZASINDA DETAYLAR BELLİ OLDU! YENİ GÖRÜNTÜ...

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