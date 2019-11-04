Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförü tutuklandı
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
detaylar gelecek...
SON DAKİKA : BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI: YARALILAR VAR! KAZA SONRASI ŞOFÖR YOLCULARA BIÇAKLA SALDIRIP...
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