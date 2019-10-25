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Rusya: 300 askeri polis Suriye'ye gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
RUSYA’DAN KRİTİK SURİYE AÇIKLAMASI

Gelen son dakika bilgisine göre; , yaklaşık 300 Rus askeri polisinin 'ye gittiğini açıkladı.

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