Rusya: 300 askeri polis Suriye'ye gitti
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Suriye'ye gittiğini açıkladı.Ayrıntılar geliyor...
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