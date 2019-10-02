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Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SEYAHAT UYARISI!

, 'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

detaylar gelecek...

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