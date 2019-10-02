Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı!
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.detaylar gelecek...
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