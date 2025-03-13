Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’den acı haber! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

İstanbul'da bir süredir mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bir çok ünlü dizi ve filmlerin hem yapımcılığını yapan hem de oyuncu kadrosunda oynayan ünlü oyuncu ve yapımcı Yurtsever'den kötü haber geldi. Yurtsever'in ölümünün ardından birçok ünlü isim sosyal medyadan başsağlığı dileklerinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÜNLÜ OYUNCU İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum" diyerek şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.