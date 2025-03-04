Sigara için canına kıydılar! Genç sağlıkçı yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya’da genç sağlıkçı hayatını kaybetti (İHA)



YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam Hamit Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde 3 gündür yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan, olaya karışan şüpheliler ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.