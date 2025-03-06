Mimar Ece Gürel’den acı haber: İşte ölüm nedeni! Bakan Kemal Memişoğlu açıkladı

Ece Gürel'in bulunma anına ait görüntü (AA)

BULUNMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı.

ANNE VE BABASI A HABER'E KONUŞMUŞTU

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlatmıştı.

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu: Çok mutlu olduk. Çok üzüntülü bir 4 gün geçirdik. Tam ümitlerimizi kaybettiğimiz bir zamanda mucize oldu Ece'yi bulduk çok şükür çok sevindik. Avustralya'dan gelinim aradı gece. Biz uyuyorduk. Eşim o gece çok yorgun olduğu için eve gelmişti dinlenmek için. Telefon çaldı anne buldular diye bağırıyordu. Ben de sağ mı sağ mı iyi mi dedim. O kadar sevindim ki o kadar zıplamışım alt komşum yukarı çıktı kapıyı çaldı sarıldık. Apartmanda herkesin kapısını çaldık sevincimizi paylaştık.

"FİKRİNİ DEĞİŞTİRMİŞ"

Kaybolduğu gün ben onu saat 12 gibi aramışım. Anne ben çıkıyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Hacıosman'a ormana gidiyorum dedi. Daha sonra fikrini değiştirmiş Belgrad'a gitmiş. Arkadaşından öğrendik onun üzerine ilerledik. Saat 3'ten sonra aramaya başladım. 6'ya kadar açılmadı telefon. Daha sonra telefonu tamamen kapandı. Kapanınca ben daha meraklandım. Damadı aradım Ece'ye ulaşamıyorum telefonlarımı açmadı dedim. Ben gideyim bakayım dedi. Hacıosman dediği için Atatürk Kent Ormanı'na gitti ama orada bulamadı tabii ki. Daha sonra ortak arkadaşlarından öğrendi Belgrad Ormanı'nda olduğunu.

"DAHA KIZIMIZI GÖREMEDİK"

Konuşabilme şansımız olmadı. Tedavisi devam ediyor. Yoğun bakıma alındı yaşadığı süreçten dolayı. Şimdi bekliyoruz. Daha henüz görmedik. Hiç göremedik. Ekranda gördük. Kurtarılma anını izledik. İnşallah hastane odasından çıkarken sağlıklı bir Ece çıkacak.

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu A Haber'de

"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu: Çok zorlu bir süreçten geçtik. Sahadaki ekipler herkes çok ilgilendi. AFAD ekibine ve Emniyet'teki bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bu işin peşini hiç bırakmadılar canla başla hepsi çalıştı. Onlara çok teşekkür ediyorum.

"YEMEK DAHİ YİYEMİYORDUM"

3 gündür oradayım 2 saat uykum vardı. Yaşım da ilerlediğinden dolayı yalpalamaya artık şuurum da yavaş yavaş gitmeye başladı hiç uyku uyumadığımdan dolayı. Yemek dahi yiyemiyordum bir haber gelir diye. Devamlı merak içindeydim. Bize Allah'ım bağışladı onu.