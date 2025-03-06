Mimar Ece Gürel’den acı haber: Hastanede vefat etti | Belgrad Ormanı’nda 4 gün sonra bulunmuştu

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından uzun süren aramalar sonunda, 4. gün gece yarısı donmak üzereyken bulunan Gürel, hastanede hayatını kaybetti.
Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.
Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.
Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı.
Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı.
Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.
Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve 4 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel bugün gece yarısı sağ olarak bulundu.
Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te donmak üzereyken bulundu.
Titrediği ve tamamen uyuşmuş halde olduğu görünen Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu.
ÜZERİNDEN ÇIKAN KIYAFETLERİ İNCELEME
Tüm bu yaşanan olayların ardından polis çalışmasını sürdürmeye devam etti. Polis ekipleri Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerinde bulunan kıyafetlerini incelemek üzere aldı. Alınan kıyafetler üzerinde çalışma yapılacak. Herhangi bir olaya maruz kalıp kalmadığı inceleniyor.
BULAN GÖNÜLLÜ İLK KEZ A HABER'E KONUŞMUŞTU
Ece Gürel'i Belgrad Ormanı'nda bulan gönüllü A Haber'e konuşmuştu. Mahalle Afet Gönüllüleri Temsilcisi Turan Altun, o anları şu sözlerle anlattı: "Biz bu alana 12 kişilik bir ekiple geldik. 4 tane de çevik kuvvet arkadaşımız vardı. Aramızda 5'e metre mesafe ile tarayarak Ece Gürel'i bulduk. Ece Gürel bizi gördüğünde hiçbir tepki vermedi. Gözleri açıktı ama donuktu. Ancak bakışlarında bizi gördüğünü hissetmedim. Ayaklarında kollarında ve bileklerinde kesikler vardı. Buraya sürüklenerek gelmiş gibi duruyordu. Dudakları titriyordu ama sesi çıkmıyordu."
Termal battaniyeler ve montlarıyla Gürel'in üstünü örttüklerini söyleyen Altun, "Termal battaniye ile hemen üstünü örttük ardından montlarımızı çıkarıp üstünü kapattık. Ece Gürel 6. dakikaya kadar bir tepki vermedi sonrasında bağırmaya başladı. O ana kadar hiç sesi çıkmadı. İlk bulduğumuz ana bakarsak sırtını ağaç kısma vermiş sığınmak ister gibiydi." dedi.
Gönüllü isim daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde bu şartlar altında 72 saatten sonra yaşamak bir mucize oluyor. Biz bunu Ece Gürel'de gördük. Geldiğimiz anda hipotermi geçirdiğini düşünüyoruz çünkü vücudu donmuştu. Üstünü örttükten sonra biraz kendine gelip bize bağırması bizi çok mutlu etti. Bağırması acıyı hissetmesi bize kendinde olduğunu hissettiriyor. Ece Gürel'in bulunduğu alan hiçbir şekilde yürüme alanı değil. Buradan 150 metre ötede koşu parkuru var. Buraya en yakın mesafe orası. Ece Gürel'i ilk aranmaya başlandığı yer ile bulunduğu yer arasında hemen hemen 2 kilometre mesafe var. Yani eşyaları ile bulunduğu yer arasında 2 kilometre var."
BULUNMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı.
ANNE VE BABASI A HABER'E KONUŞMUŞTU
Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlatmıştı.
Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu: Çok mutlu olduk. Çok üzüntülü bir 4 gün geçirdik. Tam ümitlerimizi kaybettiğimiz bir zamanda mucize oldu Ece'yi bulduk çok şükür çok sevindik. Avustralya'dan gelinim aradı gece. Biz uyuyorduk. Eşim o gece çok yorgun olduğu için eve gelmişti dinlenmek için. Telefon çaldı anne buldular diye bağırıyordu. Ben de sağ mı sağ mı iyi mi dedim. O kadar sevindim ki o kadar zıplamışım alt komşum yukarı çıktı kapıyı çaldı sarıldık. Apartmanda herkesin kapısını çaldık sevincimizi paylaştık.
"FİKRİNİ DEĞİŞTİRMİŞ"
Kaybolduğu gün ben onu saat 12 gibi aramışım. Anne ben çıkıyorum dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Hacıosman'a ormana gidiyorum dedi. Daha sonra fikrini değiştirmiş Belgrad'a gitmiş. Arkadaşından öğrendik onun üzerine ilerledik. Saat 3'ten sonra aramaya başladım. 6'ya kadar açılmadı telefon. Daha sonra telefonu tamamen kapandı. Kapanınca ben daha meraklandım. Damadı aradım Ece'ye ulaşamıyorum telefonlarımı açmadı dedim. Ben gideyim bakayım dedi. Hacıosman dediği için Atatürk Kent Ormanı'na gitti ama orada bulamadı tabii ki. Daha sonra ortak arkadaşlarından öğrendi Belgrad Ormanı'nda olduğunu.
"DAHA KIZIMIZI GÖREMEDİK"
Konuşabilme şansımız olmadı. Tedavisi devam ediyor. Yoğun bakıma alındı yaşadığı süreçten dolayı. Şimdi bekliyoruz. Daha henüz görmedik. Hiç göremedik. Ekranda gördük. Kurtarılma anını izledik. İnşallah hastane odasından çıkarken sağlıklı bir Ece çıkacak.
"ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"
Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu: Çok zorlu bir süreçten geçtik. Sahadaki ekipler herkes çok ilgilendi. AFAD ekibine ve Emniyet'teki bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki bu işin peşini hiç bırakmadılar canla başla hepsi çalıştı. Onlara çok teşekkür ediyorum.
"YEMEK DAHİ YİYEMİYORDUM"
3 gündür oradayım 2 saat uykum vardı. Yaşım da ilerlediğinden dolayı yalpalamaya artık şuurum da yavaş yavaş gitmeye başladı hiç uyku uyumadığımdan dolayı. Yemek dahi yiyemiyordum bir haber gelir diye. Devamlı merak içindeydim. Bize Allah'ım bağışladı onu.
'EŞİMİ GÖRÜNCE RAHATLADIM'
Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, "Eşimi görünce rahatladım" şeklinde konuşmuştu.
Gürel, "Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu" demişti.
SIR SAYILARIN ANLAMI ORTAYA ÇIKTI
Günler sonra eşine yeniden kavuşan Sezer Gürel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ece Gürel ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Sezer Gürel, "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim." ifadelerini kullandı. Öte yandan Sezer Gürel'in sosyal medya profilindeki sayılar da merak konusu olmuştu. O sayıların sırrı çözüldü. Gürel'in profilinde bulunan sayıların "Grabovoi Sayıları" olduğu ve bu sayıların anlamları bulunduğu ortaya çıktı.
İşte Sezer Gürel'in profilindeki sayıların anlamı:
91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma
419 818719 914481: Saygı Duyulan Bir Kişi Olmak
ECE GÜREL NE YAŞADI?
Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu da kızının durumuna ilişkin konuşmuştu. Koçoğlu, "Görüşemedik şimdi yoğun bakımda dinlenmesi gerekiyor. Organları yorulduğu için. Bunu da atlatacağız. Sağlığına kavuşacak inşallah. İnanılmaz sevindim tabii. Kabus bitti, Kabus dağıldı." dedi. A Haber Muhabiri Kübra Kılıç, anneye babanın "Sevinç gözyaşı dökeceğim aklıma gelmezdi. Acı bir gözyaşı dökeceğime kendimi hazırlıyordum" sözlerini hatırlattı. Anne bu sözlere şöyle yanıt verdi:
Ben de ümidimi kaybetmiştim. Artık kötü senaryolar düşünüyordum. Gece nasıl yattım bilmiyorum.Kaç gündür uykusuzum. Olaya ilişkin tahminim yok. Olamaz da zaten. Gerçekleri ondan öğreneceğiz. Tahminlerle olmaz bu iş. Ne yaşadı? Neden bu hale geldi bilmiyorum? Bence yorulmuş. Görüntüsünü görmüşsünüzdür. Hipotermiye girmiş.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer almıştı.
KUZENİ A HABER'E KONUŞMUŞTU
Ece Gürel'in kaldırıldığı hastanenin önünde Gürel'in kuzeni Nurdan Ozan, A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim'e açıklamalarda bulunmuştu. Ozan, Gürel şu sözleri söylemişti:
Beklemek zor bir süreç. Zor geçti üzüntülü geçti. Umudumu asla kaybetmedim hep bir arkadaşlar değişim yaptıklarında bekledim. Sabaha kadar bekledim eve gittim gece tekrar geri geldim. Arkadaşlar sonunda en güzel haberi verdiler. Onlara süper kahramanlar diyorum.
Kaybolma haberini teyzem telefon açtı Ece'nin olmadığını söyledi ben de yok derken ne demek istiyorsun dedim yok kayıp etti. Ben anlam veremedim eve gittiğimde şaka diyecekler diye düşündüm ama o gün pek anlayamadım. İlerleyen zamanlarda AFAD arandığında yardım istendiğinde 24 saat dolduktan sonra idrak başladı. Süreç bu şekilde gelişti. Çok şükür çok mutluyum. 3 gün Belgrad Ormanı'ndaydım. Arkadaşlarla birlikte oradaydık. Sürekli bekledik.
Ben dün 8,30'da gittim. Sabahladık sabah eve dönmedim bugün 9'da eve döndüm. Kendimce bir totem yaptım ben bugün orada değilim acaba bir şey olur mu? diye. Suçluluk duydum. 1'de telefonum çaldı ve çok güzel bir ısıtıcı haberle geldiler. Hiç umudumu kaybetmedim. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Allah gözlerine yaş ayaklarına taş değdirmesin. Sağlık durumuyla ilgili buraya geldiğimde önlem amaçlı yoğun bakıma alındığı, hipotermi olduğu ama sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Çiziklerinin olduğunu biliyoruz bu kadar.
"İLK BULDUĞUMUZDA DUDAKLARI TİTRİYORDU"
Belgrad Ormanı'nda pazar gününden bu yana haber alınamayan Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından hafif yaralı olarak bulunmuştu. Gürel yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel'i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlatmıştı. Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" demişti.
'VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ'
Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuşmuştu.
'BULUNDU DİYE BEN BAĞIRDIM'
Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" ifadelerini kullamıştı.
MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU
Gürel'in son kez bulunduğu nokta olan Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları devam ediyordu. Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana 14 kilometre uzaklıktaki bölgede bir hırka bulunmuştu. Müge Anlı'ya çıkan aile, genç kadına ait olan montun biri tarafından bırakılmış olabileceğine dikkat çekmişti.
INSTAGRAM MESAJLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Sosyal ve neşeli bir insan olan Gürel'in 8 yıldır evli olduğu, çocuğunun olmadığı ve kısa bir süre önce işinden istifa ederek ayrıldığı öğrenildi. Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşma ortaya çıkmıştı. Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda "Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı." dediği ortaya çıkmıştı.
OTOBÜSE BİNDİĞİ ANLAR KAMERADA!
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.
Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.