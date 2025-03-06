Mimar Ece Gürel’den acı haber: Hastanede vefat etti | Belgrad Ormanı’nda 4 gün sonra bulunmuştu

Kayıp mimar Ece Gürel’in bulunma anına ait görüntüler (DHA) ÜZERİNDEN ÇIKAN KIYAFETLERİ İNCELEME Tüm bu yaşanan olayların ardından polis çalışmasını sürdürmeye devam etti. Polis ekipleri Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerinde bulunan kıyafetlerini incelemek üzere aldı. Alınan kıyafetler üzerinde çalışma yapılacak. Herhangi bir olaya maruz kalıp kalmadığı inceleniyor. KAYIP ECE GÜREL'İ BULAN GÖNÜLLÜ A HABER'DE! BULAN GÖNÜLLÜ İLK KEZ A HABER'E KONUŞMUŞTU

Ece Gürel'i Belgrad Ormanı'nda bulan gönüllü A Haber'e konuşmuştu. Mahalle Afet Gönüllüleri Temsilcisi Turan Altun, o anları şu sözlerle anlattı: "Biz bu alana 12 kişilik bir ekiple geldik. 4 tane de çevik kuvvet arkadaşımız vardı. Aramızda 5'e metre mesafe ile tarayarak Ece Gürel'i bulduk. Ece Gürel bizi gördüğünde hiçbir tepki vermedi. Gözleri açıktı ama donuktu. Ancak bakışlarında bizi gördüğünü hissetmedim. Ayaklarında kollarında ve bileklerinde kesikler vardı. Buraya sürüklenerek gelmiş gibi duruyordu. Dudakları titriyordu ama sesi çıkmıyordu."

Ece Gürel'in bulunma anlarını A Haber'e anlatan Mahalle Afet Gönüllüleri Temsilcisi Turan Altun (A Haber ekran görüntüsü) Termal battaniyeler ve montlarıyla Gürel'in üstünü örttüklerini söyleyen Altun, "Termal battaniye ile hemen üstünü örttük ardından montlarımızı çıkarıp üstünü kapattık. Ece Gürel 6. dakikaya kadar bir tepki vermedi sonrasında bağırmaya başladı. O ana kadar hiç sesi çıkmadı. İlk bulduğumuz ana bakarsak sırtını ağaç kısma vermiş sığınmak ister gibiydi." dedi. Gönüllü isim daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde bu şartlar altında 72 saatten sonra yaşamak bir mucize oluyor. Biz bunu Ece Gürel'de gördük. Geldiğimiz anda hipotermi geçirdiğini düşünüyoruz çünkü vücudu donmuştu. Üstünü örttükten sonra biraz kendine gelip bize bağırması bizi çok mutlu etti. Bağırması acıyı hissetmesi bize kendinde olduğunu hissettiriyor. Ece Gürel'in bulunduğu alan hiçbir şekilde yürüme alanı değil. Buradan 150 metre ötede koşu parkuru var. Buraya en yakın mesafe orası. Ece Gürel'i ilk aranmaya başlandığı yer ile bulunduğu yer arasında hemen hemen 2 kilometre mesafe var. Yani eşyaları ile bulunduğu yer arasında 2 kilometre var."