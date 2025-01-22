Hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman açıklanacak? 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonucu sorgulama

21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavı, Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı kategorilerinde binlerce adayı bir araya getirdi. Sınavın hemen ardından Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının %10'u yayınlanırken, gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi. Peki hakimlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Hakimlik ve Savcılık Sınav Sonuçları (AA)

Hakimlik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 Adalet Bakanlığı Sınavları'na katılan adayların merakla beklediği sonuçların açıklanma tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. 2024 yılında yapılan sınav sonuçları 23 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi tahmin ediliyor. Hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Hakimlik ve Savcılık Sınav Sonuçları (AA)

Sınav Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanacak?

Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr adresine girerek sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların internet üzerinden ilan edilmesiyle birlikte ayrıca adayların adresine belge gönderimi yapılmayacak. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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