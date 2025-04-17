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7 yaşındaki Cumali Timi her yerde aranıyor!

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor. Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:33
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7 yaşındaki Cumali Timi her yerde aranıyor!

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı.

Cumali Timi'yi arama çalışmalarından görüntü (DHA)Cumali Timi'yi arama çalışmalarından görüntü (DHA)

Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi.

Cumali Timi'yi arama çalışmalarından görüntü (DHA)Cumali Timi'yi arama çalışmalarından görüntü (DHA)

Kanal ve çevresinde 162 personel ve 37 kara aracı arama çalışması yaptı. Polis, jandarma ve AFAD'a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri de botlarla kanal içerisinde Cumali'yi aradı.

Cumali Timi'yi arama çalışmalarından görüntü (DHA)Cumali Timi'yi arama çalışmalarından görüntü (DHA)

Havadan cayrokopter ve 2 dron da çalışmalara destek verdi. Ekiplerin, 6'ncı günde arama çalışmaları sürerken, yakınları Cumali Timi'nin bir an önce bulunmasını istedi.

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