2. elde dolandırıcıların yeni oyunu! Mobil bankacılık üzerinden "ödeme iste" tuzağı

Dolandırıcılar, internetten 2. el araç satışı yapan vatandaşları hedef alarak “kaparo” bahanesiyle mobil bankacılığın “ödeme iste” özelliğini kullanıyor. Konuya ilişkin A Haber'e konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu yönteme karşı uyarıda bulunarak vatandaşlara kaparo gönderiminde EFT veya havale gibi güvenilir yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 11.08.2025 22:38 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 23:15 PAYLAŞ ABONE OL

Dolandırıcılar, ikinci el araç satışı yapan vatandaşları hedef alan yeni bir yöntem geliştirdi. Kendilerini alıcı gibi tanıtan kişiler, "kaparo" göndereceklerini söyleyerek mobil bankacılık uygulamalarının "ödeme iste" özelliğini kullanıyor. Konuya dikkat çeken A Haber Muhabiri Damla Kuşkapan, satıcıların onay vermesiyle paranın, dolandırıcıların hesabına geçtiğini belirterek işlem ise geri alınamadığını belirtti. 2. EL OTODA "KAPORA ÖDEYECEĞİM" TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIK YENİ HEDEF: 2. EL ARAÇ SATICILARI İnternette 2. el araç satış ilanı verenler, son dönemde mobil bankacılık üzerinden yapılan yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kuşkapan, dolandırıcıların, önce güven kazandığını sonra kaparo gönderecekleri yalanıyla satıcıyı bankacılık uygulaması üzerinden "ödeme iste" bildirimi gönderdiğini belirtti.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) YANILTICI BİLDİRİMLE PARA TRANSFERİ Satıcıya ulaşan bildirimde, "Bu tutar size aktarılacaktır" gibi yanıltıcı notlar yer alıyor. Ancak onay verildiğinde para satıcının hesabından çekilerek dolandırıcıya aktarılıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Vatandaşların faydalı gördüğü uygulama özellikleri, dolandırıcılar tarafından kendi lehlerine kullanılıyor" uyarısında bulundu.