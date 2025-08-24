YKS TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 24 Ağustos son durum ne hangi üniversiteyi kazandım? ÖSYM AİS…

Milyonlarca üniversite adayı büyük bir heyecanla YKS 2025 tercih sonuçlarının duyurulacağı günü bekliyor. 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından tüm gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar…
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversiteye adım atmak için sınav maratonunu geride bırakan adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarıyla yaptıkları tercihlerin sonucunu öğrenmek için ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu bekliyor.
Yüz binlerce öğrencinin merakla takip ettiği YKS tercih sonuçları, açıklanır açıklanmaz ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak hangi üniversiteye ve bölüme yerleştiklerini öğrenebilecekler. 2025 YKS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ve ÖSYM'nin mobil uygulaması aracılığıyla sorgulanabilecek. Posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanan bilgiler resmi tebligat niteliği taşıyacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Yerleşen adaylar, kazandıkları üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt işlemlerini elektronik ortamda ya da yüz yüze yapabilecek. Kayıt sürecine ilişkin gerekli belgeler ve tarih bilgileri ise ilgili üniversiteler tarafından resmi olarak duyurulacak. Üniversite kayıtlarının Ağustos ayının son haftası ila Eylül ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.