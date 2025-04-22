Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da EFT, Havale, FAST işlemleri yapılır mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte, banka işlemleri olan vatandaşlar "Bankalar yarın açık mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatillerde kamu ve özel sektör kurumlarının çalışma saatleri değişiklik gösterebildiği için özellikle EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri planlayanlar için bu detaylar büyük önem taşıyor.
23 Nisan'da Bankalar Kapalı Olacak
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan, resmi tatil kapsamına giriyor. Türkiye genelinde tüm kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da bu tarihte hizmet vermeyecek. Çarşamba gününe denk gelen 2025 yılı 23 Nisan tatilinde bankalar kapalı olacak ve gişe işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
Havale İşlemiyor Mu? EFT Ne Zaman Geçer?
Havale ve FAST gibi sistemler, bankacılık işlemlerinin 7 gün 24 saat dijital olarak yapılabilmesini sağlıyor. Bu işlemler, resmi tatil günlerinde de anlık olarak gerçekleştirilebiliyor. Ancak EFT işlemleri yalnızca mesai saatleri içinde çalıştığı için, 23 Nisan Çarşamba günü verilen EFT talimatları bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacak.
23 Nisan: Resmi Tatil mi, Yarım Gün mü?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen en özel günlerden biri. Bu anlamlı gün, takvimlerde tam gün resmi tatil olarak yer alıyor.