Sosyal medya çöktü mü? X (Twitter), YouTube'da sorun mu var? 19 Mart Instagram neden açılmıyor?

Son dakika haberi... 19 Mart Çarşamba sabah saatleri itibarıyla kullanıcılar sosyal medya platformlarına giriş yaparken sorun yaşadıklarına dair bildirimler yapmaya başladılar. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 07:19 PAYLAŞ ABONE OL

Bu sabah Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlardan bu platformlara erişmeye çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, problemin küresel çapta olduğunu gösteriyor.

Instagram'da sabah saatleri itibarıyla erişim sorunu yaşanmaya başlandı. (Downdetector) Instagram Kullanıcıları Bağlantı Sorunlarıyla Karşılaştı Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi.