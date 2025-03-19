Sosyal medya çöktü mü? X (Twitter), YouTube'da sorun mu var? 19 Mart Instagram neden açılmıyor?

Bu sabah Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlardan bu platformlara erişmeye çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, problemin küresel çapta olduğunu gösteriyor.
Instagram Kullanıcıları Bağlantı Sorunlarıyla Karşılaştı
Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi.
YouTube'da Video Akışı ve Sunucu Bağlantısı Problemi
YouTube kullanıcıları, platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını aktardı. Bazı kullanıcılar ise YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti.
X (Twitter) Akış ve Mesajlaşma Problemi Yaşıyor
X platformunda ise kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirdi. Özellikle uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti.