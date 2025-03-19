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Sosyal medya çöktü mü? X (Twitter), YouTube'da sorun mu var? 19 Mart Instagram neden açılmıyor?

Son dakika haberi... 19 Mart Çarşamba sabah saatleri itibarıyla kullanıcılar sosyal medya platformlarına giriş yaparken sorun yaşadıklarına dair bildirimler yapmaya başladılar. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 07:19
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Sosyal medya çöktü mü? X Twitter, YouTube’da sorun mu var? 19 Mart Instagram neden açılmıyor?

Bu sabah Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlardan bu platformlara erişmeye çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, problemin küresel çapta olduğunu gösteriyor.

Instagram'da sabah saatleri itibarıyla erişim sorunu yaşanmaya başlandı. (Downdetector)Instagram'da sabah saatleri itibarıyla erişim sorunu yaşanmaya başlandı. (Downdetector)

Instagram Kullanıcıları Bağlantı Sorunlarıyla Karşılaştı

Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi.

YouTube erişim sorunu (Downdetector)YouTube erişim sorunu (Downdetector)

YouTube'da Video Akışı ve Sunucu Bağlantısı Problemi

YouTube kullanıcıları, platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını, videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını aktardı. Bazı kullanıcılar ise YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti.

X (Twitter) erişim sorunu (Downdetector)X (Twitter) erişim sorunu (Downdetector)

X (Twitter) Akış ve Mesajlaşma Problemi Yaşıyor

X platformunda ise kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirdi. Özellikle uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, erişim sorunlarının nedeni hakkında farklı spekülasyonlar yapılıyor. Teknik bir arıza mı yaşandığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler takip ediliyor.

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