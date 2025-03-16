MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz ayın son haftasında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasının erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 16.03.2025 08:57 PAYLAŞ ABONE OL

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM takvimine göre 2025-MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte MSÜ sınav sonuçlarına dair tüm detaylar…

A Haber foto arşiv MSÜ 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar, belirtilen tarihte açıklandığında adaylar sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.