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Merkez Bankası faiz kararı bugün mü açıklanacak, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayı faiz kararı, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den yüzde 45'e çekilmişti. Şimdi gözler, TCMB’nin yeni toplantısında alacağı karara çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman ve saat kaçta açıklayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 06:22
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Merkez Bankası faiz kararı bugün mü açıklanacak, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasalar ve yatırımcılar, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararı dikkatle takip ediyor. Ocak ayında politika faizinde 250 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası'nın, yeni toplantıda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

TCMB, 2025 yılının ikinci faiz kararını 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'te duyuracak. Karar metni, TCMB'nin resmi internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

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Ekonomistlerin Beklentileri Ne Yönde?

Piyasa katılımcılarının Şubat ayı beklenti anketine göre yıl sonu politika faizinin medyan tahmini yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Aynı ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 28,30 olarak güncellenirken, 12 ay sonrası TÜFE tahmini ise yüzde 25,26 seviyesinde şekillendi.

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Ankete katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, 12 ay sonrası enflasyonun:

📍Yüzde 22,80 olasılıkla %21,00-23,99 aralığında,

📍Yüzde 41,11 olasılıkla %24,00-26,99 aralığında,

📍Yüzde 21,46 olasılıkla %27,00-29,99 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki %45,00'ten %44,79'a geriledi.

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Ocak Ayında Faiz Ne Olmuştu?

Merkez Bankası, yılın ilk PPK toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %45'e çekmişti. Bu karar, Şubat 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçmişti.

Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde gerileme olduğu belirtilmiş, ancak bazı hizmet sektörlerinde zamana bağlı fiyat artışlarının sürdüğüne dikkat çekilmişti. Merkez Bankası, iç talebin enflasyon düşüşünü destekler seviyeye yaklaştığını ancak fiyatlama davranışlarının hâlâ risk unsuru taşıdığını vurgulamıştı.

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2025 TCMB Faiz Kararı Takvimi

Merkez Bankası'nın bu yıl gerçekleştireceği PPK toplantılarının tarihleri şöyle:

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

Özellikle Nisan ve Haziran aylarındaki toplantılar, yılın ikinci çeyreğinde para politikasının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları verecek.

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