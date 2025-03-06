Merkez Bankası faiz kararı bugün mü açıklanacak, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

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Ocak Ayında Faiz Ne Olmuştu?

Merkez Bankası, yılın ilk PPK toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini %45'e çekmişti. Bu karar, Şubat 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçmişti.

Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde gerileme olduğu belirtilmiş, ancak bazı hizmet sektörlerinde zamana bağlı fiyat artışlarının sürdüğüne dikkat çekilmişti. Merkez Bankası, iç talebin enflasyon düşüşünü destekler seviyeye yaklaştığını ancak fiyatlama davranışlarının hâlâ risk unsuru taşıdığını vurgulamıştı.