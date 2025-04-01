LGS başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? Liseye Geçiş Sınavı başvuru takvimi

Başlangıçta 11 Nisan 2025 olarak belirlenen LGS başvuru tarihi, yapılan düzenlemeyle 16 Nisan 2025'e kadar uzatıldı. MEB, 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan idari izin nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla başvuru süresini yeniden düzenledi. Ayrıca okul müdürlüklerinin öğrenci başvurularını onaylama süresi de 14 Nisan'dan 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
LGS Başvurusu Nasıl Yapılır?
LGS başvurusu, elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular, 2 Nisan 2025 ile 16 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Öğrenciler, başvurularını okul müdürlüklerinden alacakları rehberlikle gerçekleştirecek. Okul müdürlükleri, başvuruları 14 Nisan 2025'e kadar onaylayacak. Yurt dışında eğitim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler, başvurularını kılavuzda yer alan başvuru formu aracılığıyla yapabilecek.
Başvuru Süreci: Elektronik Takip İmkanı
Başvurularını elektronik ortamda gerçekleştiren öğrenciler, başvurularının durumunu e-Okul sistemi üzerinden takip edebilecekler. Bu sistem, öğrencilere başvuru süreci boyunca şeffaf bir izleme imkanı sunacak.
Önemli Tarihler
Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Nisan 2025
Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2025
Okul Müdürlüklerinin Onay Tarihi: 17 Nisan 2025, saat 17.00
Neden Süre Uzatıldı?
LGS başvuru süresinin uzatılmasının arkasındaki sebep, 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan idari izin sürecine dayalı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamamasıydı. Millî Eğitim Bakanlığı, bu tarih aralığında yapılacak işlemler nedeniyle başvuru sürecinin kısıtlanmaması adına yeni bir düzenlemeye gitme gerekliliğini hissetti.