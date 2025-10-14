DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek tercih sonuç sorgulama nereden yapılır?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih başvuruları sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen ek tercih süreci, 13 Ekim'de saat 23.59 itibarıyla tamamlandı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, şimdi gözünü ÖSYM'nin sonuç açıklamasına çevirdi.

7 Ekim'de başlayan 2025 DGS ek tercih dönemi, binlerce adayın sistem üzerinden tercihlerini yapmasıyla sona erdi. Adaylar, işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirdi. Ek yerleştirme sürecinde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar esas alındı.

A Haber foto arşiv

ÖSYM, üniversitelerdeki boş kalan kontenjanlara göre değerlendirme yaparak yeni yerleştirmeleri gerçekleştirecek. Ek yerleştirme sonuçları sadece ÖSYM'nin resmi internet sayfası (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.