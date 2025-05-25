Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB İOKBS sonuç ekranı ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar...

A Haber Foto Arşiv Bursluluk Sınavı Nedir? İOKBS, yani bilinen adıyla bursluluk sınavı, devletin ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği önemli bir sınavdır. Bu sınavı kazanan öğrenciler, belirlenen şartları sağladıkları takdirde ya parasız yatılılık hakkı kazanır ya da burs almaya hak elde eder.

A Haber Foto Arşiv Kimler Burs Almaya Hak Kazanır? Burs almaya hak kazanmanın temel kriteri, ailenin yıllık kişi başına düşen gelirinin MEB tarafından belirlenen sınırın altında olmasıdır. Ancak öğretmen çocukları, şehit ve gazi yakınları gibi bazı gruplar için bu gelir şartı aranmamaktadır. Bursluluk desteği, öğrencinin sınıf düzeyine göre değişiklik gösterebilir ve eğitim hayatı boyunca düzenli olarak ödenir.