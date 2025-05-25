Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB İOKBS sonuç ekranı ne zaman açılacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve başarılı öğrencilere burs desteği sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 27 Nisan Pazar günü yapılan sınava Türkiye genelinde binlerce öğrenci katıldı. Sınavın ardından gözler şimdi sonuç açıklama tarihine ve MEB'in resmi duyurusuna çevrildi.
Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 yılı İOKBS sınav takvimine göre, bursluluk sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Sınavda Kaç Soru Soruldu?
Bu yılki sınavda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine toplam 80 soru yöneltildi. 9, 10 ve 11. sınıflara ise dört seçenekli 100 soru soruldu. Sınavın değerlendirilmesi, doğru ve yanlış cevaplar üzerinden yapıldı. Başarılı olan adaylara eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak.
Bursluluk Sınavı Nedir?
İOKBS, yani bilinen adıyla bursluluk sınavı, devletin ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği önemli bir sınavdır. Bu sınavı kazanan öğrenciler, belirlenen şartları sağladıkları takdirde ya parasız yatılılık hakkı kazanır ya da burs almaya hak elde eder.
Kimler Burs Almaya Hak Kazanır?
Burs almaya hak kazanmanın temel kriteri, ailenin yıllık kişi başına düşen gelirinin MEB tarafından belirlenen sınırın altında olmasıdır. Ancak öğretmen çocukları, şehit ve gazi yakınları gibi bazı gruplar için bu gelir şartı aranmamaktadır. Bursluluk desteği, öğrencinin sınıf düzeyine göre değişiklik gösterebilir ve eğitim hayatı boyunca düzenli olarak ödenir.
Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilir?
İOKBS sonuçları yalnızca www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, MEB'in duyurduğu tarihte siteye giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve diğer gerekli bilgileri girerek sonuç ekranına ulaşabilecek. Sonuçların açıklandığı gün, siteye yoğun talep olması bekleniyor. Bu nedenle adayların erişim sırasında sabırlı olmaları tavsiye ediliyor.