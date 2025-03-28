Bayram tatilinde bankalar açık mı? 30 Mart-1 Nisan banka çalışma saatleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil planlarını yapmaya başlayan milyonlarca vatandaş, bankaların bayram süresince açık olup olmayacağını merak ediyor. Ödeme, havale ve para transferi gibi işlemleri yapacak olanlar, "Bayram tatilinde bankalar açık mı?" sorunu araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı?" İşte merak edilenler…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2025 Ramazan Bayramı tatili, idari izinlerle birlikte toplam 9 gün oldu. Bu süreçte bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu.