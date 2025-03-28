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Bayram tatilinde bankalar açık mı? 30 Mart-1 Nisan banka çalışma saatleri

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte, kamu kurumlarında olduğu gibi bankalarda da çalışma düzeni merak konusu oldu. Bayram haftasında havale, EFT ve diğer bankacılık işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, “Bayramda bankalar açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Mart-1 Nisan banka çalışma saatleri ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 20:22
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Bayram tatilinde bankalar açık mı? 30 Mart-1 Nisan banka çalışma saatleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil planlarını yapmaya başlayan milyonlarca vatandaş, bankaların bayram süresince açık olup olmayacağını merak ediyor. Ödeme, havale ve para transferi gibi işlemleri yapacak olanlar, "Bayram tatilinde bankalar açık mı?" sorunu araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı?" İşte merak edilenler…

Bayramda bankalar açık mı?Bayramda bankalar açık mı?

Bayram Tatilinde Bankalar Açık mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2025 Ramazan Bayramı tatili, idari izinlerle birlikte toplam 9 gün oldu. Bu süreçte bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu.

Bayramda bankalar açık mı?Bayramda bankalar açık mı?

30 Mart 2025 ve 1 Nisan Salı günleri resmi bayram tatili olması nedeniyle bankalar hizmet vermeyecek. Ramazan Bayramı sonrası bankalar, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla yeniden kapılarını açacak ve normal mesai saatlerine dönecek.

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