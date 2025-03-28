Bayram tatilinde bankalar açık mı? 30 Mart-1 Nisan banka çalışma saatleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil planlarını yapmaya başlayan milyonlarca vatandaş, bankaların bayram süresince açık olup olmayacağını merak ediyor. Ödeme, havale ve para transferi gibi işlemleri yapacak olanlar, "Bayram tatilinde bankalar açık mı?" sorunu araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı?" İşte merak edilenler…