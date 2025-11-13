AFAD duyurdu: Balıkesir’de peş peşe korkutan depremler!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sabah erken saatlerde art arda meydana gelen depremlerle hareketlendi. AFAD verilerine göre ilki 06.16'da 4.7, beş dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. İlçede hissedilen depremler kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
İlk Sarsıntı 4.7 Büyüklüğünde Kaydedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 13 Kasım sabahına deprem hareketliliğiyle uyandı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 06.16'da meydana gelen ilk sarsıntı 4.7 büyüklüğünde ölçüldü. Merkezin 39.24417 kuzey enlemi ve 28.14806 doğu boylamında olduğu depremin derinliği 12.31 kilometre olarak açıklandı.
İkinci Deprem Beş Dakika Sonra Geldi
İlk depremin ardından bölge kısa süre sonra bir kez daha sallandı. Saat 06.21'de yaşanan ikinci sarsıntı 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7.89 kilometre olarak belirlenirken merkez üssü 39.2356 enlemi ve 28.1722 boylamı olarak kayıtlara geçti.
13 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-11-13 06:21:44 39.23556 28.17222 7.89 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:16:14 39.24417 28.14806 12.31 MW 4.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:10:56 39.25944 28.12306 6.98 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:09:32 39.22583 28.17083 6.99 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 06:03:58 39.25 28.14389 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:58:43 39.17472 28.30944 6.99 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:52:20 39.20194 28.255 6.38 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:49:03 37.24333 36.39472 6.96 ML 1.4 Düziçi (Osmaniye)
2025-11-13 05:47:15 39.24306 28.13833 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:46:32 39.16167 28.30806 6.23 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:44:50 39.18 28.25556 6.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:35:30 39.20972 28.30639 5.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:32:02 39.9425 39.58361 9.12 ML 1.4 Kelkit (Gümüşhane)
2025-11-13 05:30:30 39.20083 28.16972 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:13:44 39.19333 28.32222 7.31 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:12:36 39.22528 28.1825 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 05:03:49 39.23361 28.17556 8.62 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:57:57 39.23056 28.17194 7.01 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:45:48 39.21972 28.16972 12.55 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:43:13 39.2225 29.01583 7.59 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-11-13 04:38:14 39.235 28.20194 7.05 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:36:50 39.24028 28.98111 7.12 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-11-13 04:34:15 39.17889 28.17111 6.48 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:34:13 38.57611 38.0025 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-11-13 04:29:14 39.2325 28.185 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:28:02 39.22083 28.15333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:26:18 39.23972 28.17278 5.97 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:16:04 38.95861 31.42806 7.0 ML 0.9 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2025-11-13 04:14:18 39.24583 28.18361 5.46 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:11:12 39.21861 28.17389 10.23 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:06:37 39.19222 28.10694 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 04:05:03 39.235 28.29139 8.72 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:54:10 39.255 28.95944 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-11-13 03:49:48 39.05722 27.73917 7.01 ML 1.3 Kırkağaç (Manisa)
2025-11-13 03:48:47 39.43806 38.58361 15.05 ML 1.1 İliç (Erzincan)
2025-11-13 03:46:22 39.25278 28.11333 5.15 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:43:22 39.22056 28.16722 6.2 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:40:41 39.20056 28.18556 10.09 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:40:19 34.74222 32.58 10.58 ML 1.9 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2025-11-13 03:38:03 38.71972 40.00639 7.0 ML 0.8 Palu (Elazığ)
2025-11-13 03:35:20 39.22222 28.1575 7.03 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-13 03:31:38 35.98556 29.23639 26.93 ML 1.8 Akdeniz - [33.02 km] Kaş (Antalya)