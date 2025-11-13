AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler!

Son dakika haberleri... Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sabah saatlerinde ardı ardına yaşanan sarsıntılarla tedirgin oldu. İlçede 06.16’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Son sarsıntıya ilişkin bilgiyi AFAD paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 13.11.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 06:36 PAYLAŞ ABONE OL

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sabah erken saatlerde art arda meydana gelen depremlerle hareketlendi. AFAD verilerine göre ilki 06.16'da 4.7, beş dakika sonra ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. İlçede hissedilen depremler kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

AFAD İlk Sarsıntı 4.7 Büyüklüğünde Kaydedildi Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 13 Kasım sabahına deprem hareketliliğiyle uyandı. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 06.16'da meydana gelen ilk sarsıntı 4.7 büyüklüğünde ölçüldü. Merkezin 39.24417 kuzey enlemi ve 28.14806 doğu boylamında olduğu depremin derinliği 12.31 kilometre olarak açıklandı.