2025 TUS sonuçları sorgulama ekranı | Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru ile 2025 TUS-1. dönem sonuç ekranının erişime açılacak. Adaylar, sonuç ekranını sık sık ziyaret ederek güncellemeleri yakından takip ediyor. Peki 2025/1 Dönemi TUS sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler…
2025 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılı ÖSYM sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. Dönem sonuçlarının 18 Nisan'da açıklanması planlanıyor. Ancak, sonuçlar henüz ilan edilmiş değil.
Adaylar sonuçların hangi saatte duyurulacağını bilmedikleri için, ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Gözler, gün içerisinde gelebilecek resmi bilgilendirmelerde.
TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavlarda olduğu gibi, TUS sonuçları da ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecekler.
TUS sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
TUS 2. DÖNEM SINAV TARİHİ
2025 yılı ikinci TUS oturumu için geri sayım başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılması planlanıyor. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 2-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvuru süresini kaçıranlar için ise 16 Temmuz'da geç başvuru imkanı sunulacak. Bu döneme ait sınav sonuçlarının ise 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.