2025 TUS sonuçları sorgulama ekranı | Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından Mart ayında yapılan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. döneminin ardından, doktor adayları gözlerini sonuç tarihine çevirdi. Sınav takviminde yer alan açıklamaya göre sonuçlar 18 Nisan tarihinde açıklanıyor. Adaylar sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulama ekranını sıkça kontrol ediyor. Peki TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 18.04.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 08:45 PAYLAŞ ABONE OL

ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru ile 2025 TUS-1. dönem sonuç ekranının erişime açılacak. Adaylar, sonuç ekranını sık sık ziyaret ederek güncellemeleri yakından takip ediyor. Peki 2025/1 Dönemi TUS sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA) 2025 TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025 yılı ÖSYM sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. Dönem sonuçlarının 18 Nisan'da açıklanması planlanıyor. Ancak, sonuçlar henüz ilan edilmiş değil. Adaylar sonuçların hangi saatte duyurulacağını bilmedikleri için, ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarını dikkatle takip ediyor. Gözler, gün içerisinde gelebilecek resmi bilgilendirmelerde.