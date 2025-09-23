SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 2. etap başvuruları ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecan giderek artıyor. Ekim ayında yapılması planlanan 18 bin personel alımı süreci için gözler takvime çevrilmiş durumda. Adaylar, tercih kılavuzu ile başvuru tarihlerini büyük bir merakla bekliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ne? 2. etap başvuruları ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu hangi tarihte yayımlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 13:37